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Мировые производители виски временно прекратят выпуск спиртных напитков

Drinks Business: мировые производители виски приостановят выпуск напитка
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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие мировые производители виски приостановят выпуск своей продукции. Об этом сообщает сайт Drinks Business.

Так, компания Pernod Ricard на два месяца остановит производство брендов Jameson, Redbreast на своем заводе в Ирландии. Компания также отложила ввод в строй новой винокурни стоимостью €250 млн.

Британский производитель Diageo, выпускающий виски Johnnie Walker, остановил работу одного из своих предприятий в США и временно прекратил строительство нового завода в Канаде.

14 марта сообщалось, что введение США 200%-ных пошлин на европейские вина и крепкие спиртные напитки может привести к полной остановке их поставок из Франции.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может ввести 200%-ные пошлины на алкогольные напитки из стран ЕС, включая вина, если Европа не отменит тарифы на виски.

Ранее производители текилы забили тревогу из-за тарифов Трампа.

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