Мировые производители виски временно прекратят выпуск спиртных напитков

Крупнейшие мировые производители виски приостановят выпуск своей продукции. Об этом сообщает сайт Drinks Business.

Так, компания Pernod Ricard на два месяца остановит производство брендов Jameson, Redbreast на своем заводе в Ирландии. Компания также отложила ввод в строй новой винокурни стоимостью €250 млн.

Британский производитель Diageo, выпускающий виски Johnnie Walker, остановил работу одного из своих предприятий в США и временно прекратил строительство нового завода в Канаде.

14 марта сообщалось, что введение США 200%-ных пошлин на европейские вина и крепкие спиртные напитки может привести к полной остановке их поставок из Франции.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может ввести 200%-ные пошлины на алкогольные напитки из стран ЕС, включая вина, если Европа не отменит тарифы на виски.

Ранее производители текилы забили тревогу из-за тарифов Трампа.