Производители текилы забили тревогу из-за тарифов Трампа

Мексиканские производители текилы начали беспокоиться из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на закупку этого товара, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение владелицы винокурни в штате Халиско Azteca Wines And Spirits Мелли Барахас.

Как отметила Барахас, из-за ужесточения торговли между двумя странами бизнес по производству этого алкогольного напитка может разориться. Она предполагает, что в случае введения пошлин покупатели из США, скорее всего, предпочтут другие напитки.

Текила в 2023 году, пишет агентство, обогнала виски и уже является вторым по популярности алкогольным напитком в США после водки. В январе — сентябре 2024 года США импортировали текилы на $3,8 млрд, что на 13% больше год к году. Объемы ввоза текилы больше, чем импорт виски, джина, рома, бренди и водки вместе взятых.

2 февраля стало известно, что Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

Вскоре Канада и Мексика сообщили, что ответно вводят 25-процентные пошлины на товары США. Затем Трамп заявил об отсрочке введения пошлин на 30 дней, чтобы за это время соседи укрепили границы.

Ранее в Польше призвали не бояться угроз Трампа о введении пошлин на европейские товары.