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Во Франции допустили полную остановку поставок шампанского из-за пошлин США

Во Франции предупредили об остановке поставок шампанского из-за пошлин Трампа
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Depositphotos

Введение США 200%-ных пошлин на европейские вина и крепкие спиртные напитки может привести к полной остановке их поставок из Франции. Об этом заявил Габриэль Пикар, председатель Федерации экспортеров вина и крепких спиртных напитков Франции, в интервью The New York Times.

По его словам, такие меры «вычеркнут почти €4 млрд из французского торгового баланса», сделав экспорт нерентабельным.

Лоран Делоне, глава Межпрофессионального бюро вина Бургундии, назвал возможные пошлины «шоком». США — крупнейший рынок для бургундских вин, на который приходится значительная доля экспорта.

Производители шампанского, включая дом Huré Frères, опасаются краха бизнеса. По словам Франсуа Юре, соучредителя компании, стоимость бутылки для американцев может удвоиться, что сделает товар непривлекательным.

В 2024 году экспорт французских вин и спиртного в США достиг €3,9 млрд, что составляет 25% от общего объема поставок отрасли.

Инициатива США, о которой пока не объявлено официально, рассматривается как ответ на торговые споры с ЕС. Однако французские эксперты считают ее контрпродуктивной: рост цен ударит по потребителям, а европейские производители будут вынуждены искать новые рынки.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может ввести 200% пошлины на алкогольные напитки из стран ЕС, включая вина, если Европа не отменит тарифы на виски.

Ранее в ЕС высказались о возможном введении пошлин в 200% со стороны США.

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