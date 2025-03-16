Демократы выступили за введенные Трампом пошлины на импорт

Ведущие представители Демократической партии США поддержали решение президента-республиканца Дональда Трампа ввести пошлины на импорт в США. Они посчитали необходимым внести это и в повестку Демократической партии, чтобы вернуть голоса рабочего класса, пишет портал Axios со ссылкой на демократов.

«Пошлины президента Трампа сотрясают экономику и притягивают к себе атаки со стороны демократов. Однако некоторые ключевые члены партии в значительной степени поддерживают его подход», — говорится в публикации.

4 марта Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. Для товаров из Китая действуют пошлины 20%.

По мнению аналитика Дмитрия Данилина, такое решение властей США может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чья экономика зависит от экспорта в США.

Эксперт привел в пример Канаду. По его словам, в 2024 году на США пришлось 75% канадского экспорта. После вступления Трампа в должность президента и до середины марта курс канадского доллара сократился на 4%.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.