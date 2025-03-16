Аналитик раскрыл последствия введения пошлин США для стран-экспортеров

Решение США ввести пошлины на импорт ряда стран-экспортеров может спровоцировать девальвацию их национальных валют. Об этом РИА Новости сообщил руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин.

«Торговые войны становятся серьезным вызовом для всей мировой экономики, создавая неопределенность и риск снижения общего уровня экономического роста. В частности, введение пошлин может спровоцировать девальвацию национальных валют тех государств, чьи экономики зависят от экспорта в США», — сказал эксперт.

Данилин отметил, что примером может выступить Канада. По его словам, в 2024 году на США пришлось 75% канадского экспорта. При этом после вступления Дональда Трампа в должность американского президента и до середины марта курс канадского доллара сократился на 4%.

4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации авторов, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. При этом на канадские энергоносители будут действовать пошлины в размере 10%.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.