В бюджет Крыма поступят допсредства от продажи национализированного имущества

Республика Крым получит еще 649 млн рублей в бюджет региона от продажи национализируемого имущества украинских политиков, бизнесменов и олигархов, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в беседе с ТАСС.

«В частности, в бюджет Крыма планируется поступление около 649 млн рублей от продажи национализированного имущества врагов Крыма и России»‎, — сказал он.

По словам Константинова, с начала национализации профильными органами власти заключено 1,8 тыс. договоров аренды государственного имущества. В бюджет Крыма с 2023 года по сегодняшний день поступило около 2,3 млрд рублей.

В конце февраля этого года парламент Крыма выставил на открытый аукцион часть ранее национализированного имущества. Всего представлено 108 объектов недвижимости в разных городах полуострова и одно нефтеналивное судно.

24 февраля Госсовет Крыма утвердил новый список имущества украинских олигархов и политиков, попадающего под национализацию. В этом списке оказались более 720 объектов недвижимости и предприятий иностранных граждан из недружественных стран. В частности, под национализацию попало имущество семьи бизнесмена из Львова Олега Геншафта и бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.