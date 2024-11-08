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Россия и Венесуэла начали сотрудничество в новой экономической сфере

Венесуэла и Россия в 2024-2026 годах будут вместе добывать твердые ископаемые

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Shutterstock

Венесуэла и Россия в 2024-2026 годах будут сотрудничать в добыче твердых полезных ископаемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры делегации России с венесуэльскими коллегами.

Документ от России подписал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко — он проводил переговоры с венесуэльским президентом Николасом Мадуро.

Одновременно с этим договором Россия и Венесуэла подписали документ о сотрудничестве в области геологии и недропользования по углеводородному сырью на 2024-2026 годы.

До этого Мадуро заявил, что Венесуэла рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией минимум до 2050 года.

В конце октября Мадуро говорил, что необходимо увеличить число авиарейсов в Венесуэлу для путешественников из России. К следующему году планируется организовать три-четыре авиарейса в неделю, сообщила президенту министр туризма Венесуэлы Летисия Гомес.

Ранее Мадуро рассказал, что обсудил с Путиным на саммите в Казани.

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