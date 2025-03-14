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В ЕС согласились исключить трех россиян из санкционного списка

Reuters: послы ЕС согласились исключить трех лиц из списка санкций против РФ
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Yves Herman/Reuters

Послы стран Евросоюза согласились исключить трех лиц из списка санкций, введенных против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

«Послы ЕС согласились обновить санкции против России касательно более чем 2,4 тысячи лиц и организаций... и убрать из санкционного списка трех лиц», — говорится в материале.

Имена исключенных из списка россиян не уточняются.

Несколькими часами ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз удовлетворил требование Венгрии и исключил из списка санкций трех граждан России. При этом, по данным агентства, ЕС намерен продлить ограничения еще на шесть месяцев.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций Евросоюза, введенных в отношении около 2 тысяч россиян, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман. Ограничения по этому списку рестрикций истекают 15 марта.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает новый пакет санкций против России.

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