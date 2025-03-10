Россиянам рассказали, что будет с длинными выходными в мае

Социолог Лопатина: в начале мая граждане отдохнут два раза по четыре дня подряд

В первой половине мая россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд. На это в беседе с РИА Новости обратила внимание эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

По ее словам, количество нерабочих дней в майские праздники связано с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные.

«Выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг 8 мая», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в результате всех изменений 1 Мая в четверг — выходной праздничный день, выходной в пятницу 2 мая — перенесенный праздник. 3-4 мая будут обычными выходными.

«Вторые майские» — это 8 мая, перенесенный праздник, 9 мая — День Победы (государственный праздник) и 10-11 мая — суббота и воскресенье», — заявила эксперт.

Производственный календарь, который правительство РФ утверждает на год вперед, определяет, как россияне будут работать и отдыхать. Сколько будет выходных и праздничных дней в 2025 году, как и когда они будут переноситься, а также на какие праздники россияне будут отдыхать дольше всего и какие месяцы самые выгодные для ухода в отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее каждый пятый россиянин выступил за сокращение майских праздников.