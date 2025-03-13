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ЦБ может повысить ключевую ставку 21 марта

Центробанк 21 марта рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки
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Максим Блинов/РИА Новости

Банк России сохранил сигнал, что рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 21 марта. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

«Совет директоров [ЦБ] 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки», — сказал он.

Однако Заботкин добавил, что поступившие за последний месяц данный ощутимо не изменили финансовую ситуацию.

В феврале совет директоров Центробанка на заседании в феврале принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Недавно Центробанк в очередной раз продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране.

Данные ограничения предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более $10 тысяч или эквивалент в евро. Остальные средства могут быть выданы в рублях.

Ранее Центробанк отложил введение цифрового рубля на массовом уровне.

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