ЦБ может повысить ключевую ставку 21 марта

Банк России сохранил сигнал, что рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 21 марта. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

«Совет директоров [ЦБ] 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки», — сказал он.

Однако Заботкин добавил, что поступившие за последний месяц данный ощутимо не изменили финансовую ситуацию.

В феврале совет директоров Центробанка на заседании в феврале принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Недавно Центробанк в очередной раз продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране.

Данные ограничения предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более $10 тысяч или эквивалент в евро. Остальные средства могут быть выданы в рублях.

Ранее Центробанк отложил введение цифрового рубля на массовом уровне.