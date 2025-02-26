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Банк России 14 февраля рассматривал повышение ключевой ставки

Центробанк 14 февраля обсуждал вопрос повышения ключевой ставки до 22%
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Алексей Куденко/РИА Новости

Совет директоров Центробанка (ЦБ) России на заседании 14 февраля рассматривал два варианта решения по ключевой ставке. Это следует из резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованного на сайте Банка России.

«На основе новых данных и обновленных прогнозов участники обсудили два решения: сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых; повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 22% годовых», — сказано в резюме.

В итоге регулятор снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Он объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась.

Накануне первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года. По его мнению, рост ВВП страны по итогам 2025 года превысит 2%, а инфляция будет в пределах 7-10%.

Ранее россиян предупредили о дальнейшем снижении ставок по вкладам.

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