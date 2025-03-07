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Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Центральный банк России в очередной раз продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты в стране. Как сообщает пресс-служба регулятора, ограничения продлены до 9 сентября текущего года.

Данные ограничения предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более $10 тысяч или эквивалент в евро. Остальные средства могут быть выданы в рублях.

Отмечается, что решение принято в связи с западными санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную иностранную валюту.

В сентябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России выдал предписания дочерним структурам иностранных банков, запрещающие им дискриминировать российских клиентов при проведении банковских операций, включая трансграничные платежи. Регулятор также запретил дочерним структурам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы большой массив клиентской информации, включая персональные данные, для формирования «белых списков».

Ранее эксперт оценил, когда могут отменить ограничения на снятие наличной валюты.

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