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Стало известно, сколько бананов съедают россияне ежегодно

АКОРТ: россияне каждый год съедают около 1,4 млн тонн бананов
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Россияне каждый год потребляют около 1,4 млн тонн бананов, пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

По словам Караваева, 95% от всех бананов Россия закупает у Эквадора. Также незначительные объемы поставок идут из Индии, Коста-Рики, Танзании и Китая.

Как отметил председатель президиума АКОРТ, у эквадорских бананов есть существенный плюс по сравнению с бананами из других стран. Эквадорский сорт Cavendish может храниться до 60 дней, тогда как у сортов из других стран срок хранения обычно не превышает 30 дней.

На прошлой неделе гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов рассказал, что первые выращенные в России бананы можно ждать к концу 2025 года. В тот же день, комментируя эту информацию, глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов отметил, что выращивание своих бананов в России обойдется в тысячу раз дороже, чем завоз из других стран. Похожий путь местные фермеры уже проходили с ананасами, но в итоге и от этой идеи отказались.

Ранее врач рассказала, кому нельзя есть бананы.

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