Аккаунт Жириновского в соцсети X внезапно ожил

В аккаунте основателя ЛДПР Владимира Жириновского в социальной сети X появилось сообщение, согласно которому «в ближайшее время случится то, что изменит ход событий».

«Многие окажутся в шоке. Ждите», — говорится в сообщении.

Подробности грядущих перемен не уточняются. К публикации прикреплено фото темного силуэта. Предположительно, это может быть снимок самого Жириновского.

Предыдущее сообщение в аккаунте политика было опубликовано в июне 2023 года. В нем говорилось, что неизвестные злоумышленники получили доступ к аккаунту ЛДПР в X.

7 марта было найдено предсказание Жириновского о конфликте президента США Дональда Трампа с Евросоюзом. Основатель партии спрогнозировал, что глава Белого дома будет ссориться с европейцами ради выгоды Штатов. В это время Евросоюз, по прогнозу политика, будет пребывать в растерянности.

Также в заметках Жириновского нашли предсказание на 2025 год. Известно, что политик записывал все свои мысли на небольших листочках. На одном из них он сделал прогноз на текущий год. В частности, основатель ЛДПР написал, что в 2025 году произойдет объединение Русского мира в границах СССР как минимум, а в границах славянского мира максимум в 2040-м.

Ранее в интернете вспомнили предсказание Жириновского о правлении семьи Трампа до 2040-го.