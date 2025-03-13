Авиакомпания S7 рассматривает переезд из Домодедово

«Ъ»: S7 может переехать из Домодедово во Внуково или Шереметьево

Авиакомпания S7 может переехать из «домашнего» аэропорта Домодедово во Внуково или Шереметьево из-за финансовых трудностей воздушной гавани. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Утверждается, что переговоры S7 с руководством Внуково и Шереметьево начались около двух недель назад. При этом S7 является одной из базовых авиакомпаний Домодедово, и в случае переезда в другой московский аэропорт финансовые трудности Домодедово могут усугубиться. Как отмечается, Внуково имеет преимущество в виде более низких тарифов, а в Шереметьево уже размещены технические мощности S7.

Тем не менее другая базовая авиакомпания Домодедово «Уральские авиалинии» утверждает, что их коллеги из S7 не собираются покидать воздушную гавань.

В феврале в пресс-службе Росавиации сообщили, что, несмотря на судебный процесс, рисков нештатной работы аэропорта Домодедово нет.

30 января суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц. Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды, вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.

Ранее в Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры.