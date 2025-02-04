В Росавиации раскрыли ситуацию с работой Домодедово на фоне судебного процесса

Несмотря на судебный процесс, рисков нештатной работы аэропорта Домодедово нет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют», — заявили в ведомстве.

На данный момент Домодедово продолжает работать в штатном режиме, пассажирские и грузовые рейсы выполняются в соответствии с расписанием полетов.

До этого Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры ввел внешнее управление в отношении московского аэропорта Домодедово.

30 января суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц. Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды, вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.

Ранее в Домодедово ответили на иск Генпрокуратуры.