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В «Домодедово» ответили на иск Генпрокуратуры

«Домодедово» на фоне подачи иска ГП заявил, что строго соблюдает законы
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Shutterstock

«Домодедово» строго соблюдает все требования российского законодательства. Об этом заявили в аэропорту РИА Новости РИА Новости.

29 января стало известно, что Генеральная прокуратура России подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика.

В аэропорту подчеркнули, что позиция компании будет сформирована после того, как там подробно ознакомятся с исковым заявлением надзорного ведомства.

По данным «Коммерсантъ», вопрос о передаче «Домодедово» государству уже поднимался в 2011 году после произошедшего в аэропорту теракта. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении транспортной безопасности в отношении Дмитрия Каменщика. Однако в Генпрокуратуре посчитали, что уголовное преследование Каменщика незаконно, и после некоторых решений тогдашнего руководства ГП оно было прекращено.

Ранее Бастрыкину предписали прекратить дело против Каменщика.

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