Белый дом: Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Левитт: Трамп не продлил лицензию минфина США на расчеты за энергоресурсы РФ

Президент США Дональд Трамп не продлил действие лицензии минфина, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через российские банки, находящиеся под санкциями. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», – сказала Левитт.

Данный вопрос находится в ведении министерства финансов, добавила она.

Генеральная лицензия 8L истекла 12 марта. Она разрешала транзакции с рядом российских банков для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.

8 марта агентство Reuters сообщило, что Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия санкций против энергетического сектора России на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом уточнялось, что Вашингтон также обсуждает возможность ужесточения санкционного давления, увязывая его с ходом конфликта.

Ранее глава Госдепа США высказался о санкциях ЕС против России.