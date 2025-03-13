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Белый дом: Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Левитт: Трамп не продлил лицензию минфина США на расчеты за энергоресурсы РФ
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не продлил действие лицензии минфина, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через российские банки, находящиеся под санкциями. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», – сказала Левитт.

Данный вопрос находится в ведении министерства финансов, добавила она.

Генеральная лицензия 8L истекла 12 марта. Она разрешала транзакции с рядом российских банков для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.

8 марта агентство Reuters сообщило, что Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия санкций против энергетического сектора России на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом уточнялось, что Вашингтон также обсуждает возможность ужесточения санкционного давления, увязывая его с ходом конфликта.

Ранее глава Госдепа США высказался о санкциях ЕС против России.

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