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Финансовый эксперт объяснил причины ограничений на автокредиты и ипотеку

Финансист Бархота: новые ограничения на автокредиты связаны с ценами на машины
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Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

С 1 апреля Центробанк введет новые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов. Банки теперь будут тщательно выбирать клиентов и оценивать, какие суммы и на какой срок они готовы им предоставить, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Сегодня в целом автокредитный рынок переживает большой кризис, заявил он в беседе с 360.ru.

«Эти лимиты, которые вводятся по ипотекам и автокредитам, это так называемые количественные ограничения, — пояснил специалист. — Банк России предупреждал о необходимости их введения еще два-три года назад, но все надеялись, что этого не случится».

Он напомнил, что после резкой смены номенклатуры авто на российском рынке за предыдущие три года они подорожали на 30%, и стали стоить «сумасшедших денег». Это привело к ситуации, при которой однушка в Подмосковье стала стоить как новый автомобиль. Логично, что на этом фоне ЦБ начал считать автокредиты такими же опасными, как ипотечные, пояснил финансист.

До введения новых лимитов рынок автокредитования в России почти не регулировался. Раньше работало все по схеме, согласно которой крупные мировые автоконцерны имели кэптивные банки, которые предоставляли россиянам кредиты на иномарки за свой счет. Сейчас таких банков нет, как и льготных программ, поэтому если россиянин решается на покупку машины в кредит, он по факту тратит столько, сколько на однушку в Подмосковье.

«Это, естественно, не может не беспокоить мегарегуляторов», — заключил Бархота.

Напомним, о новых ограничениях на автокредиты и ипотеку на днях сообщила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. По ее словам, лимиты рискованных выдач могут затронуть заемщиков с сомнительной платежеспособностью. Ограничения затронут ипотечников с высоким показателем долговой нагрузки — более 80%. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что, если россиянам продолжат навязывать дорогие автокредиты, то Банк России перейдет к более жесткому регулированию.

Ранее стало известно, что в России обрушился объем выдачи автокредитов.

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