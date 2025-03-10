В ЦБ анонсировали новые ограничения на выдачу ипотеки

Глава отдела ЦБ Данилова: Новые лимиты по ипотеке и автокредитам введут с апреля

Центробанк (ЦБ) введет новые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов. Об этом «Российской газете» рассказала директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Данилова отметила, что изменения будут объявлены 1 апреля. Специалист подчеркнула, что лимиты рискованных выдач могут затронуть заемщиков с сомнительной платежеспособностью. Ограничения затронут ипотечников с высоким показателем деловой нагрузки — более 80%.

«Мы видим, что низкий взнос в сочетании с большой долговой нагрузкой существенно повышает шансы выхода на просрочку», — пояснила она.

В конце января Банк России сообщал, что выдача ипотеки в стране сократилась почти на 40% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Объем выданных ипотечных кредитов составил 4,9 трлн рублей. При этом 2023-й считается аналитиками «перегретым», а показатель 2024 года сопоставим с адекватными объемами выдачи 2020 и 2022 года (4,4 трлн и 4,8 трлн рублей соответственно).

Ранее Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты.