Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ анонсировали новые ограничения на выдачу ипотеки

Глава отдела ЦБ Данилова: Новые лимиты по ипотеке и автокредитам введут с апреля
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк (ЦБ) введет новые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов. Об этом «Российской газете» рассказала директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

Данилова отметила, что изменения будут объявлены 1 апреля. Специалист подчеркнула, что лимиты рискованных выдач могут затронуть заемщиков с сомнительной платежеспособностью. Ограничения затронут ипотечников с высоким показателем деловой нагрузки — более 80%.

«Мы видим, что низкий взнос в сочетании с большой долговой нагрузкой существенно повышает шансы выхода на просрочку», — пояснила она.

В конце января Банк России сообщал, что выдача ипотеки в стране сократилась почти на 40% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Объем выданных ипотечных кредитов составил 4,9 трлн рублей. При этом 2023-й считается аналитиками «перегретым», а показатель 2024 года сопоставим с адекватными объемами выдачи 2020 и 2022 года (4,4 трлн и 4,8 трлн рублей соответственно).

Ранее Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами