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Россиянам продолжили навязывать дорогие автокредиты

Глава ЦБ Набиуллина отметила продолжение навязывания дорогих автокредитов
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что если россиянам продолжат навязывать дорогие автокредиты, то Банк России перейдет к более жесткому регулированию. Об этом она заявила на Ежегодной встрече с руководством Банка России.

«На нашей прошлой встрече я говорила о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что надо менять здесь подходы. Девять банков подписались под специальным меморандумом, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась», — сообщила Набиуллина.

Кроме того, Набиуллина предложила лидерам рынка в ближайшее время приступить к решению данной проблемы. В противном случае, Банк России перейдет к более жесткому регулированию ситуации.

До этого сообщалось, что с 1 марта изменится порядок снятия автомобиля с учета и оформления полиса ОСАГО. Так, нельзя будет ездить на машине без ОСАГО в течение десяти дней после возникновения права владения.

Помимо этого, нельзя будет зарегистрировать на нового владельца автомобиль, ввезенный в Россию физическим лицом, если не оплачен утилизационный сбор.

Ранее сообщалось, что в России появятся новые дорожные знаки.

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