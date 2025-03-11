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В США сообщили об ослаблении санкций против российского танкерного флота

Bloomberg: санкции США в отношении российского танкерного флота начали слабеть
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Stefan Sauer/Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Санкции США в отношении российского танкерного флота «начинают рушиться». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского агентства, в последние дни три судна из черного списка впервые более чем за год загрузились и отплыли из российских портов. А снимки со спутников показывают, что все больше судов покидают якорные стоянки к западу от порта Находка, где они простаивали с момента введения санкций США.

До этого стало известно, что советники президента США Дональда Трампа начали прорабатывать возможные варианты смягчения санкций, введенных против РФ. Речь в том числе идет о снятии ограничений цен на российскую нефть.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что американским властям больше не придется поднимать вопрос ужесточения антироссийских санкций. По его словам, недавние высказывания главы Белого дома на этот счет являются лишь «напоминанием о том, что у США имеются инструменты, если все рассыплется».

Ранее разведчик из США оценил угрозы Трампа ввести новые санкции против РФ.

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