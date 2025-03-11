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Стали известны обедневшие после инаугурации Трампа миллиардеры

Bloomberg: пятеро миллиардеров лишились $209 млрд после прихода Трампа к власти
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Leah Millis/Reuters

Пятеро миллиардеров, которые присутствовали на инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, после его официального прихода к власти лишились в общей сложности $209 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в список лиц, чьи доходы заметно уменьшились после инаугурации, вошли Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Сергей Брин и Бернар Арно.

В публикации говорится, что сильнее других в минус ушел Маск, который обеднел на $148 млрд. При этом продажи компании Tesla в Германии упали более чем на 70%, а китайские поставки сократились на 50%. Другой известный бизнесмен и основатель компании Amazon Джефф Безос потерял $29 млрд, с 17 января акции его компании упали на 14%.

Один из основателей Google Сергей Брин после прихода Трампа потерял $22 млрд. Помимо этого, значительные изменения в доходах наблюдались у соучредителя и генерального директора Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Цукерберга и генерального директора LVMH Арно, они потеряли по $5 млрд.

До этого журнал Forbes писал, что состояние американского миллиардера Илона Маска сократилось на $116 млрд с декабря 2024 года из-за обвала фондового рынка. По данным издания, обновляемым в режиме реального времени, 4 марта состояние основателя SpaceX и гендиректора Tesla уменьшилось еще на $7,1 млрд до $347,7 млрд.

Ранее Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров.

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