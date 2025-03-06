Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илон Маск потерял $116 млрд из-за обвала фондового рынка

Состояние Маска сократилось на $116 млрд с декабря из-за падения акций Tesla
close
Nathan Howard/Reuters

Состояние американского миллиардера Илона Маска сократилось на $116 млрд с декабря 2024 года из-за обвала фондового рынка. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Состояние Маска сократилось на 116,3 млрд долларов по сравнению с рекордным значением в 464 млрд долларов, установленным 17 декабря, когда акции Tesla закрылись на рекордных 480 долларах за акцию», — говорится в материале.

По оценкам Forbes, обновляемым в режиме реального времени, во вторник, 4 марта, состояние основателя SpaceX и гендиректора Tesla уменьшилось еще на $7,1 млрд до $347,7 млрд.

Акции Tesla потеряли в цене на фоне падения индекса S&P 500 до минимума 2025 года из-за вступления в силу пошлин США в отношении Канады, Китая и Мексики, отмечает издание.

В феврале Маск занял первую строчку в рейтинге Altrata среди богатейших людей мира с общим состоянием в $419,4 млрд.

Ранее президент Аргентины подарил Маску бензопилу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами