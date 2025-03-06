Илон Маск потерял $116 млрд из-за обвала фондового рынка

Состояние Маска сократилось на $116 млрд с декабря из-за падения акций Tesla

Состояние американского миллиардера Илона Маска сократилось на $116 млрд с декабря 2024 года из-за обвала фондового рынка. Об этом сообщил журнал Forbes.

«Состояние Маска сократилось на 116,3 млрд долларов по сравнению с рекордным значением в 464 млрд долларов, установленным 17 декабря, когда акции Tesla закрылись на рекордных 480 долларах за акцию», — говорится в материале.

По оценкам Forbes, обновляемым в режиме реального времени, во вторник, 4 марта, состояние основателя SpaceX и гендиректора Tesla уменьшилось еще на $7,1 млрд до $347,7 млрд.

Акции Tesla потеряли в цене на фоне падения индекса S&P 500 до минимума 2025 года из-за вступления в силу пошлин США в отношении Канады, Китая и Мексики, отмечает издание.

В феврале Маск занял первую строчку в рейтинге Altrata среди богатейших людей мира с общим состоянием в $419,4 млрд.

Ранее президент Аргентины подарил Маску бензопилу.