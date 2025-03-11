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Ольга Скоробогатова заняла пост первого зампреда ВТБ

ВТБ: первым зампредом правления назначена Ольга Скоробогатова
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Павел Бедняков/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ольга Скоробогатова стала первым зампредседателя правления банка ВТБ. Это следует из материалов кредитной организации, их цитирует ТАСС.

Уточняется, что это решение принял 10 марта наблюдательный совет банка. По согласованию с Центробанком специалист будет на этой должности до 9 июня 2027 года.

В феврале этого года Скоробогатову называли кандидатом на пост первого зампреда ВТБ. Тогда в кредитной организации сообщали, что круг обязанностей будет определен после утверждения ее кандидатуры наблюдательным советом.

До этого о назначении сообщал портал Frank Media. Топ-менеджер одного из крупных банков отметил в разговоре с изданием, что профессионал такого уровня — ценное приобретение для ВТБ, поскольку в Центробанке «на ее плечах» был платежный бизнес как таковой — все каналы и форматы, а также регулирование.

Скоробогатова занимала должность первого заместителя председателя Центробанка РФ. Она пришла в регулятор в 2014 году из Росбанка, где с 2003 года работала над проектами, связанными с розничным бизнесом и IT-системами. 2 декабря 2024 года она покинула пост.

Ранее в ВТБ рассказали о росте популярности вкладов среди молодежи и пенсионеров.

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