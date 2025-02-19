Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван кандидат на пост первого зампреда ВТБ

Кандидатом на пост первого зампреда ВТБ стала Ольга Скоробогатова
close
Павел Бедняков/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ольга Скоробогатова выбрана кандидатом на пост первого заместителя президента — председателя правления банка ВТБ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента — председателя правления банка ВТБ планируется вынести в повестку заседания наблюдательного совета 10 марта. Круг обязанностей будет определен после утверждения ее кандидатуры наблюдательным советом», — говорится в сообщении банка.

О назначении Скоробогатовой накануне сообщал портал Frank Media. Топ-менеджер одного из крупных банков отметил в разговоре с изданием, что профессионал такого уровня — ценное приобретение для ВТБ, поскольку в Центробанке «на ее плечах» был платежный бизнес как таковой — все каналы и форматы, а также регулирование.

Скоробогатова ранее занимала должность первого заместителя председателя Центробанка РФ. Она пришла в регулятор в 2014 году из Росбанка, где с 2003 года работала над проектами, связанными с розничным бизнесом и IT-системами. 2 декабря 2024 года она покинула пост.

Ранее глава ВТБ ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами