Назван кандидат на пост первого зампреда ВТБ

Ольга Скоробогатова выбрана кандидатом на пост первого заместителя президента — председателя правления банка ВТБ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента — председателя правления банка ВТБ планируется вынести в повестку заседания наблюдательного совета 10 марта. Круг обязанностей будет определен после утверждения ее кандидатуры наблюдательным советом», — говорится в сообщении банка.

О назначении Скоробогатовой накануне сообщал портал Frank Media. Топ-менеджер одного из крупных банков отметил в разговоре с изданием, что профессионал такого уровня — ценное приобретение для ВТБ, поскольку в Центробанке «на ее плечах» был платежный бизнес как таковой — все каналы и форматы, а также регулирование.

Скоробогатова ранее занимала должность первого заместителя председателя Центробанка РФ. Она пришла в регулятор в 2014 году из Росбанка, где с 2003 года работала над проектами, связанными с розничным бизнесом и IT-системами. 2 декабря 2024 года она покинула пост.

Ранее глава ВТБ ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года.