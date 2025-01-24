Журналисты узнали о возможном назначении Скоробогатовой в ВТБ

Бывший первый заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Ольга Скоробогатова может стать членом правления ВТБ, где будет отвечать за международные платежи и финансовые технологии. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на три источника.

Топ-менеджер одного из крупных банков отметил в разговоре с изданием, что профессионал такого уровня как Скоробогатова — ценное приобретение для ВТБ, поскольку в Центробанке «на ее плечах» был платежный бизнес как таковой — все каналы и форматы, а также регулирование. По словам собеседника Frank Media, она была движущей силой почти всех технологических нововведений, которые ЦБ внедрял в последние годы.

Скоробогатова пришла в ЦБ РФ в 2014 году из Росбанка, где с 2003 года работала над проектами, связанными с розничным бизнесом и IT-системами. 2 декабря 2024 года она покинула пост первого заместителя председателя Центробанка России. В пресс-службе регулятора сообщили, что Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру «вне Банка России».

Ранее глава ВТБ ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года.