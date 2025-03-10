В ВТБ рассказали о росте популярности вкладов среди молодежи и пенсионеров

Количество вкладчиков ВТБ в возрасте до 24 лет за год увеличилось почти на 90%

Российская молодежь и пенсионеры в России стали чаще открывать вклады. Об этом сообщили в ВТБ, проанализировав структуру сбережений клиентов банка.

В компании отметили, что количество вкладчиков банка в возрасте от 19 до 24 лет за последний год увеличилось почти на 90%, объем их депозитов вырос в 2,2 раза и составил 71,2 млрд рублей.

Также на 63% больше стало вкладчиков банка старше 71 года, суммарно их сбережения за год выросли на 78% и достигли 1,3 трлн рублей.

Для сравнения, количество клиентов трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) увеличилось на 47%, уточнили в ВТБ.

Высокими ставками по депозитам в прошлом году активно пользовались родители для формирования накоплений для будущего их детей. За год более чем в два раза увеличилось число клиентов в возрасте от 14 до 18 лет, на чье имя открывались вклады, общая сумма их сбережений превысила 12,8 млрд рублей.

Заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений ВТБ Ольга Сердюкова отметила, что экстрадоходность по накопительным продуктам в прошлом году никого не оставила равнодушным.

Она констатировала, что молодежь стала более бережно относиться к финансам и формировать сбережения, а пенсионеры доставать деньги «из-под подушки» и размещать на вкладах, получая неплохой пассивный доход.

«Еще одним фактором в пользу выбора депозита у этих категорий клиентов стала легкость и доступность открытия — максимально простой клиентский путь за несколько кликов в онлайн», — объяснила Ольга Сердюкова.

В банке отметили, что большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады.

По прогнозам ВТБ, портфель розничных пассивов банка к концу года может вырасти почти на треть, до 13,3 трлн рублей.