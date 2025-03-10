США возобновили поставки кукурузы в Россию

В январе Соединенные Штаты возобновили поставки кукурузы в Россию впервые с марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

По данным агентства, американские компании в начале года отправили в Россию кукурузы на $55,5 тыс. В публикации подчеркивается, что данные поставки стали первыми с марта 2022 года. В то время РФ приобрела у США этого зерна на $44,9 тыс.

«США — крупный экспортер кукурузы: в январе ее отправили на экспорт на $1,5 млрд. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что власти Соединенных Штатов ввезли на территорию страны российские удобрения на рекордную сумму в $85,5 млн. В начале 2025 года компании из США увеличили закупки удобрений из РФ на 20%, до $85,5 млн. Данный показатель стал максимальной стоимостью импорта с мая 2024 года.

8 марта агентство Bloomberg писало, что минюст США инициировал антимонопольные проверки из-за роста цен на яйца. В рамках расследования гражданские антимонопольные органы министерства юстиции проверяют гипотезу о том, что крупнейшие поставщики сырых яиц на американский рынок вступили в сговор с целью добиться повышения цен или сокращения поставок на рынок.

Ранее стало известно, что США хотят заключить сделку по редким металлам с одной из стран Африки.