Россия увеличила экспорт удобрений в США до рекордного уровня

Власти Соединенных Штатов ввезли на территорию страны российские удобрения на рекордную сумму в $85,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В начале 2025 года компании из США увеличили закупки удобрений из РФ на 20%, до $85,5 млн. Данный показатель стал максимальной стоимостью импорта с мая 2024 года.

Самым большим спросом на американском рынке, по данным агентства, обладают азотные удобрения, их популярность выросла на четверть, до $66,4 млн. Кроме того, был замечен рост в сфере калийных подкормок — на 5%.

«Смешанные удобрения США почти не покупали, за месяц их было приобретено всего на $613 тыс. против $568 тыс. годом ранее», — говорится в сообщении.

При этом, несмотря на рост товарооборота между Россией и США, российская сторона опустилась на третье место среди основных поставщиков удобрений. Второе место заняла Саудовская Аравия, откуда экспорт за год вырос в 3,5 раза, до $114,3 млн. На первом месте осталась Канада с совокупной суммой поставок на $316,3 млн.

До этого агентство Bloomberg писало, что минюст США инициировал антимонопольные проверки из-за роста цен на яйца. В рамках расследования гражданские антимонопольные органы министерства юстиции проверяют гипотезу о том, что крупнейшие поставщики сырых яиц на американский рынок вступили в сговор с целью добиться повышения цен или сокращения поставок на рынок.

Ранее стало известно, что США хотят заключить сделку по редким металлам с одной из стран Африки.