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В США начались проверки из-за роста цен на яйца

Bloomberg: минюст США инициировал антимонопольные проверки из-за роста цен на яйца
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Shutterstock

Минюст США инициировал антимонопольные проверки из-за роста цен на яйца. Об этом пишет Bloomberg.

В рамках расследования гражданские антимонопольные органы министерства юстиции проверяют гипотезу о том, что крупнейшие поставщики сырых яиц на американский рынок, включая компании Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc., вступили в сговор с целью добиться повышения цен или сокращения поставок на рынок. Отмечается, что расследование идет в закрытом режиме.

Рост цен на яйца в США произошел на фоне продолжающейся с 2022 года масштабной эпидемии птичьего гриппа. По данным телеканала ABC News, в 2025 году яйца в США могут подорожать на 41,1%. По итогам января средняя цена на яйца в Штатах составила $4,95 за 12 штук (примерно 450 рублей). Эта цена на 53% выше, чем в январе 2024 года.

До этого сообщалось, что для борьбы с дефицитом яиц США планируют закупить их у Польши, Франции и Индонезии. В общей сложности США необходимо в течение двух месяцев приобрести от 70 до 100 миллионов куриных яиц.

Ранее в РФ производителям запретили повышать цены на яйца.

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