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Россияне начали обращаться в банки за кредитом после установки самозапрета на «Госуслугах»

«Ведомости»: россияне пытаются брать кредиты после установки самозапрета
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Некоторые россияне, установившие самозапрет на кредиты на портале «Госуслуги», пытаются оформить займы. Количество таких случаев растет, сообщили «Ведомостям» в финансовых организациях.

По их данным, ежедневно происходит около 200 таких попыток. 1 марта, когда на «Госуслугах» появилась возможность установки самозапрета на оформление кредитов, 0,7% клиентов, воспользовавшихся нововведением, попытались взять заем, 2 марта — 0,9%, 3 марта — 1,5%.

Представители кредитных организаций считают, что такая тенденция объясняется или недостаточной осведомленностью людей о принципах работы самозапрета, или их попытками проверить, действительно ли работает установленный ими самозапрет.

До этого в Объединенном кредитном бюро сообщили, что около 2,7 миллиона человек уже установили самозапрет на кредиты только за первые три дня работы этого сервиса. Из них 91% пользователей хотели защититься от нежданных долгов и выбрали полный запрет на кредиты. Выдачу кредитов и займов без личного присутствия выбрали 5% граждан. Примерно 2,5% граждан поставили запрет только на микрокредитование.

В ОКБ отметили, что чаще всего услугой пользуются люди от 35 до 55 лет, их доля составляет 46% от общего количества оформленных самозапретов.

Ранее россиянам объяснили, как будет действовать самозапрет на кредиты.

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