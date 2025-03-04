Почти три миллиона россиян установили самозапрет на кредиты в первые дни работы сервиса

Около 2,7 миллиона человек уже установили самозапрет на кредиты только за первые три дня работы этого сервиса. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) РИА Новости.

«‎В первый день запуска сервиса был оформлен 1 миллион самозапретов, во второй день – 700 тысяч. За первый рабочий день недели – 3 марта – установлен еще 1 миллион самозапретов», — уточнили в ОКБ.

Отмечается, что пик активности был 1 марта в 20:08 по мск: за одну минуту в ОКБ поступило и было обработано 2904 заявления об установке самозапрета. Из них 91% пользователей хотели защититься от нежданных долгов и выбрали полный запрет на кредиты. Выдачу кредитов и займов без личного присутствия выбрали 5% граждан. Примерно 2,5% граждан поставили запрет только на микрокредитование.

В ОКБ отметили, что чаще всего услугой пользуются люди от 35 до 55 лет, их доля составляет 46% от общего количества оформленных самозапретов.

1 марта на портале «Госуслуги» заработал сервис по установлению самозапрета на кредиты и займы для защиты от мошенников. По данным пресс-службы, сервис позволяет установить добровольный запрет на получение кредитования или займа.

Ранее россиянам объяснили, как будет действовать самозапрет на кредиты.