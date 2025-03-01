Россиянам объяснили, как будет действовать самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты (начал действовать с 1 марта 2025 года) будет бесплатным и бессрочным для россиян, его можно будет отменить в любой момент, заявила «Газете.Ru» cенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

Чтобы оформить самозапрет на кредиты, нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» с помощью СНИЛС и подать соответствующее заявление в профильном разделе, указав Ф. И. О., дату рождения, данные паспорта, ИНН, условия запрета и дату заявления.

«Услуга бесплатна и не ограничена по числу обращений. Установленный запрет будет распространяться сразу на все банки и микрофинансовые организации (они не смогут выдать кредит или микрозаем на ваше имя до момента снятия такого запрета). Самозапрет распространяется на потребительские кредиты, микрозаймы, кредитные карты и овердрафты. При этом на ипотеку, автокредиты под залог, договоры поручительства и кредиты для оплаты образования по государственной программе самозапрет не распространяется», — отметила сенатор.

По ее словам, после подачи заявления бюро кредитных историй (БКИ) внесет запись о самозапрете в кредитную историю человека в тот же день. Если запрос был подан поздно — после 22:00 мск, запись должна быть размещена не позднее следующего календарного дня, уточнила сенатор.

«Снять такой самозапрет можно в любой момент перед тем, как нужно будет получить кредит или микрозаем. Для отмены самозапрета через «Госуслуги» потребуется усиленная электронная подпись, оформляется она через «Госключ». Самозапрет снимается на второй день после передачи сведений в БКИ. При отмене запрета действует «период охлаждения»: данные о ней вносятся в кредитную историю сразу, но кредит можно будет оформить только через два дня», — заключила сенатор.

По ее словам, россиянам не нужно будет погашать долг, если на них оформили кредит, несмотря на самозапрет. Информацию о таком кредите уберут из истории заемщика, заключила Епифанова.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что такое самозапрет на кредиты.