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«По шее текла кровь». Москвич получил травмы из-за взорвавшейся бутылки во «ВкусВилле»

В Москве покупатель «ВкусВилла» пострадал из-за взорвавшейся на прилавке бутылки
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«Газета.Ru»

Житель Москвы получил травмы в магазине «ВкусВилл» из-за того, что рядом с ним взорвались бутылки с газированной водой. Об этом сам пострадавший рассказал «Газете.Ru».

Кирилл (имя изменено) зашел 5 марта за покупками в магазин «ВкусВилл», расположенный по адресу: ул. Бутырская, д. 2/18.

«Взяв банку напитка, я повернулся в сторону кассы, расположенной за этим же прилавком, и в этот момент раздался хлопок/взрыв с правой стороны от меня», — уточнил он.

Кирилл уточнил, что почувствовал резкую боль в области лба, головы и шеи и обратился к сотруднику этого магазина с просьбой помочь ему. Но сотрудница магазина лишь посоветовала ему «пройти в туалет и осмотреть себя самому в зеркало».

«Я обнаружил красное пятно от удара на лбу, а также кровь на голове, по шее также стекала кровь», — рассказал покупатель.

В магазине покупателю пояснили, что взорвалась банка газированной воды и задела рядом стоящие три стеклянные бутылки с водой, которые тоже сдетонировали.

«Вокруг было разбросано много разбитого стекла, валялось острое горлышко от бутылки газированного напитка. Часть стекла попала мне под одежду», — добавил Кирилл.

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«Газета.Ru»

Он уточнил, что администратор магазина принесла ему обычные влажные салфетки и «сообщила, что больше ничего не может сделать». Ему также отказали в предоставлении записи с камер наблюдения и жалобной книги.

«После этого я в срочном порядке отправился в травмпункт, где меня осмотрели и оказали первую медицинскую помощь и выдали заключение», — рассказал Кирилл.

Он также написал жалобу через официальный сайт «ВкусВилл». Через несколько дней после инцидента с пострадавшим связались представители магазина, извинились и «в качестве поддержки и дружеского жеста» начислили на его карту лояльности подарочные бонусы.

«Мы надеемся, что сейчас вы чувствуете себя хорошо. Наши коллеги из магазина сообщили нам, что напитки были перемещены в холодильник, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Кроме того, технологи усилили меры контроля за качеством продукции на производстве», — пообещали в магазине.

В настоящее время Кирилл ищет адвоката и намерен обратится в суд.

В феврале москвичка поранила язык стеклом, найденным в продукте «ВкусВилла». До этого другой жительнице Москвы в одном из десертов «ВкусВилла» попалось стекло. По словам пострадавшей, она нашла внутри торта крупные осколки.

Ранее «ВкусВилл» изъял из оборота партию мясных пельменей, в которой обнаружили сальмонеллу.

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