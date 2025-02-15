В Москве девушка поранила язык найденным в каше стеклом

Shot: в Москве девушке попалось стекло в овсяной каше из «Вкусвилла»

В Москве девушка поранила язык стеклом, найденным в продукте «ВкусВилла». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказала сама пострадавшая, она купила овсяные хлопья в конце января, но открыла упаковку только сейчас. Попробовав готовое блюдо, она почувствовала что-то острое на языке.

«По словам москвички, посуда была целой, поэтому подозрения пали на овсяные хлопья из «Вкусвилла», – сообщается в публикации.

Покупательница обратилась в службу поддержки, в качестве компенсации она получила бонусы. После произошедшего девушка обратилась в Роспотребнадзор.

До этого другой жительнице Москвы в одном из десертов «ВкусВилла» попалось стекло. По словам пострадавшей, она нашла внутри торта крупные осколки.

После этого «ВкусВилл» приостановил продажи десерта. Представители компании выяснили, что это было не стекло, а пластик. Они также добавили, что на производстве не используется стекло. Проводится расследование.

Ранее Роспотребнадзор начал проверку инцидента с металлом в зефире из «ВкусВилла».