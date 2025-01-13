«ВкусВилл» приостановил продажи десерта из-за возможного попадания стекла

«ВкусВилл» остановил продажи десерта «ДэнБош» из-за информации о стекле в нем

Продуктовый ретейлер «ВкусВилл» приостановил продажи кейс-торта «ДэнБош» до выяснения всех обстоятельств после сообщений о возможном попадании стекла в него. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш курьер уже забрал у покупателя возврат упаковки с посторонними предметами. Переданный фрагмент является не осколками стекла, а кусочком пластика», — заявили в компании.

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Там отметили, что в производстве не используется стекло. В данный момент компания вместе с производителем десерта проводит расследование с целью выявления возможных рисков, связанных с целостностью упаковки. На время выяснения обстоятельств десерт выведен из продажи.

До этого в Telegram-каналах распространилась информация о том, что москвичке попалось стекло в десерте «ДэнБош» из «ВкусВилла». По словам москвички, она купила кейс-торт «ДэнБош» во «ВкусВилле» на Каширском шоссе за 400 рублей. Во время еды девушка обнаружила в нем крупные осколки стекла.

Ранее «ВкусВилл» изъял из оборота партию мясных пельменей, в которой обнаружили сальмонеллу.