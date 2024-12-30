«ВкусВилл» изъял из оборота партию мясных пельменей

«ВкусВилл» после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в «Пельмени мясное ассорти, 1 кг», заблокировал партию к реализации и приостановил новые поставки. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании рассказали, что как только 23 декабря получили информацию от Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в пельменях от производства 07.11.2024, то в этот же день партия была заблокирована к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках.

Во «ВкусВилле» добавили, что планируют провести дополнительные проверки продукции и поставщика. На текущий момент этой партии нет в ассортименте доставки и в магазинах компании.

В заявлении отмечается, что когда было получено обращение от покупателя, то сразу же направили продукцию на дополнительные лабораторные проверки образца партии пельменей от 30.10.2024. Два тестирования не выявили нарушений в продукции, добавили в компании.

30 декабря в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в пельменях, продаваемых во «ВкусВилле», была выявлена сальмонелла после отравления двоих детей в Москве.

Ранее жительница Москвы купила хлеб во «ВкусВилле» со скобой от степлера внутри.