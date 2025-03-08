Объем переводов из РФ в Грузию резко сократился

Объем переводов из РФ в Грузию сократился на 62% за год

Объем переводов из РФ в Грузию в январе 2025 года оказался на 62% ниже, чем в том же месяце 2024 года. Об этом пишет «Взгляд».

Переводы из РФ составили 10,5% от общего объема зарубежных поступлений в страну, по этому показателю РФ находится на третьем месте, уступая Евросоюзу с 45,1% и США с 19,5%. Всего за январь россияне отправили в Грузию $25,5 млн переводов.

Из стран Евросоюза лидерами по объему переводов в Грузию стали Италия, Греция и Германия.

В августе 2024 года сообщалось, что денежные переводы из России в Грузию за семь месяцев упали на 69%.

Позднее стало известно, что Bank of Georgia столкнулся с проблемами при переводах через «Золотую Корону». При попытке перевода денег на карту Bank of Georgia пользователей уведомляли об отклонении операции со стороны финорганизации. Аналогичная ситуация произошла и с банком TBC

Ранее на севере Казахстана россиянам заблокировали банковские счета.