На севере Казахстана россиянам заблокировали банковские счета

Прокуратура Северо-Казахстанской области заблокировала счета части переехавших в республику россиян в рамках уголовного дела. Об этом сообщило агентство КазТАГ.

В основном на проблемы с банками пожаловались участники чата «Арест счетов», где состоят преимущественно релоканты из России. В пресс-службе прокуратуры СКО подтвердили информацию о блокировке счетов.

В ведомстве объяснили, что ограничения с банковскими картами связаны с уголовным делом. При этом детали уголовного дела в прокуратуре региона не раскрыли. По результатам проверки ограничения будут сняты, отметили там.

В январе в Казахстане ограничили одним годом срок действия банковских карт для нерезидентов республики. Кроме того, власти ограничили число карт, которое может оформить один клиент, для минимизации незаконного оборота цифровых активов и запрещенных веществ.

После того как в Казахстане ужесточили правила выдачи платежных карт нерезидентам, в начале 2025 года россиянам стали предлагать удаленное оформление карт банков из других стран Средней Азии — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, писала газета «Ведомости».

Ранее стало известно о расширении блокировок платежей через Bank of China.