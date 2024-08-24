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Переводы через «Золотую корону» вызвали проблемы у одного из крупнейших банков Грузии

Bank of Georgia столкнулся с проблемами при переводах через «Золотую Корону»

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David Mdzinarishvili/Reuters

Один из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia — столкнулся с техническими проблемами при попытке выполнения денежных переводов через систему «Золотая Корона». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовой организации.

«Мы не можем предоставить информацию о том, в чем причина проблемы. Наша техническая команда уже работает над ее решением, но мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение», — сказал представитель банка.

Сообщения о проблемах с «Золотой короной» появились 24 августа. При попытке перевода денег на карту Bank of Georgia пользователей уведомляют об отклонении операции со стороны финорганизации. Аналогичная ситуация произошла и с банком TBC.

21 августа в Киргизии некоторые банки объявили о приостановке денежных переводов (в обоих направлениях) в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф банк» через мобильные приложения. Причиной тому послужили санкции, введенные в отношении России.

Ранее Россия потеряла первое место по объему денежных переводов в Грузию.

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