Переводы через «Золотую корону» вызвали проблемы у одного из крупнейших банков Грузии

Один из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia — столкнулся с техническими проблемами при попытке выполнения денежных переводов через систему «Золотая Корона». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовой организации.

«Мы не можем предоставить информацию о том, в чем причина проблемы. Наша техническая команда уже работает над ее решением, но мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение», — сказал представитель банка.

Сообщения о проблемах с «Золотой короной» появились 24 августа. При попытке перевода денег на карту Bank of Georgia пользователей уведомляют об отклонении операции со стороны финорганизации. Аналогичная ситуация произошла и с банком TBC.

21 августа в Киргизии некоторые банки объявили о приостановке денежных переводов (в обоих направлениях) в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф банк» через мобильные приложения. Причиной тому послужили санкции, введенные в отношении России.

Ранее Россия потеряла первое место по объему денежных переводов в Грузию.