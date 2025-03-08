Стоимость российских золотых резервов обновила рекорд

Стоимость золотых запасов России составила рекордные в современной истории $217,4 млрд по итогам февраля. Об этом пишет РИА Новости.

В прошлом месяце вложения страны в золото выросли на 5,3%, пишет агентство. Предыдущий максимум фиксировался октябре 2024 года, когда стоимость золотого резерва впервые превысила $200 млрд.

По данным агентства, доля золота в российских активах увеличилась с 33,3% до 34,4%. Это максимальный уровень с октября 1999 года.

4 марта сообщалось, что Центральные банки России и Иордании по итогам января продали больше всего золота среди мировых финансовых регуляторов — по три тонны. Согласно отчету WGC, третье место среди крупнейших продавцов золота занял Нацбанк Киргизии. По итогам января регулятор продал две тонны золота.

В конце января Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых заявила, что прирост разведанных запасов золота в России за прошлый год составил 900 тонн, а серебра — 2,8 тонны. Таким образом, сырьевую базу золота удалось увеличить на 2%, а серебра — на 5%. Объем общего запаса алмазов тоже удалось увеличить на 3,2 млн карат за прошлый год.

В ГКЗ также рассказали, в каких регионах обнаружили самые богатые месторождения ископаемых. В частности, отметилось новое месторождение золота в Магаданской области — Древний.

Ранее стало известно, что объемы контрабанды золота из России увеличились в несколько раз.