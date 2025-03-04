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ЦБ России стал крупнейшим продавцом золота в январе

WGC: ЦБ РФ и Иордании стали главными продавцами золота в январе
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Павел Лисицын/РИА Новости

Центральные банки (ЦБ) России и Иордании по итогам января продали больше всего золота среди мировых финансовых регуляторов. Об этом свидетельствует отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

«Наиболее заметными продавцами за месяц стали Центральный банк России и Центральный банк Иордании, которые продали по три тонны соответственно», — говорится в материале.

Согласно отчету WGC, третье место среди крупнейших продавцов золота занял Нацбанк Киргизии. По итогам января регулятор продал две тонны золота.

При этом крупнейшим покупателем золота в январе стал ЦБ Узбекистана — восемь тонн. Всего в январе мировые регуляторы приобрели 18 тонн золота.

В ноябре прошлого года в ЦБ РФ сообщили, что золотые резервы России составили рекордные $207,69 млрд. Показатель превысил отметку в $200 млрд впервые в истории.

Ранее Банк России назвал самый прибыльный актив в 2024 году.

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