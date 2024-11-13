Объемы контрабанды золота из России увеличились в несколько раз

За десять месяцев текущего года объемы контрабанды золота из РФ увеличились в 2,5 раза. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В конце октября стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум, преодолев отметку в $2800 за унцию. По словам аналитиков, золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности из-за репутации безопасного актива.

На фоне роста цен на золото объемы вывозимого из страны драгоценного металла взлетели до 11,2 млн руб. Эксперт Центра Россия — ОЭСР Президентской академии Гасан Рамазанов объяснил, что на всплеск попыток незаконного экспорта влияет рост спроса на драгметалл в странах, куда его везут. По данным таможенной службы, активнее всего золото и ювелирные изделия пытаются перевезти в Турцию и Китай.

Вывозить золото за границу без декларации возможно, если его будут использовать в личных целях — украшения или часы. Стоимость украшений не должна превышать миллиона рублей, чтобы не попасть под статью 226.1 Уголовного кодекса РФ за контрабанду.

Накануне стало известно, что по итогам 2023 года Россия заняла второе место среди крупнейших производителей золота в мире.

Ранее золотые резервы России впервые превысили $200 млрд.