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Золотые резервы России впервые превысили $200 млрд

ЦБ: золотые резервы России достигли рекордных $207,7 млрд

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Золотые резервы России по итогам октября составили рекордные $207,69 млрд. Показатель превысил отметку в $200 млрд впервые. Об этом свидетельствует информация на сайте Центрального банка РФ.

За месяц золотые резервы России увеличились на 4%, или порядка $8 млрд. На конец сентября их объем составлял $199,76 млрд.

Доля золота в российских золотовалютных резервах выросла с 31,5% месяцем ранее до 32,9%, что является новым максимумом с ноября 1999 года. Рекорд был установлен 1 января 1993 года, тогда доля золота в резервах РФ составила 56,9%. Исторический минимум был зафиксирован в июне 2007 — лишь 2,1%.

Между тем резервы России за рубежом по результатам октября, напротив, сократились. Объем международных резервов РФ снизился до $631,573 млрд (-0,34%).

На днях мировые цены на золото опустились ниже $2700 за тройскую унцию впервые с середины октября.

Ранее запасы золота в шкатулках у россиян превысили резервы ЦБ.

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