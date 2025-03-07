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Пекин и Киев договорились о поставках сельхозпродукции в Китай

Китай и Украина подписали соглашение об экспорте сельхозпродукции
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Китай и Украина заключили соглашение об экспорте украинской сельскохозяйственной продукции и дикорастущих водных продуктов в КНР. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Документы были подписаны 6 марта в Киеве в присутствии посла КНР на Украине Ма Шенкуня и министра аграрной политики Украины Игоря Коваля и включают в себя два протокола — «О фитосанитарных требованиях для экспорта украинского гороха» и «О санитарных и фитосанитарных требованиях для диких морепродуктов».

«Сотрудничество Китая и Украины в сельскохозяйственной сфере является взаимодополняющим, оно имеет большой потенциал», — отметил Ма Шэнкунь.

5 марта официальный представитель МИД КНР Линь Цзян заявил, что Китай видит новые тенденции в процессе урегулирования украинского кризиса. Он выразил надежду, что конфликтующие стороны через диалог и консультации смогут найти устойчивые и долгосрочные решения, которые будут учитывать взаимные интересы.

7 марта глава МИД Китая Ван И отметил, что конфликта на территории Украины, который затянулся более чем на три года, и вовсе можно было избежать. Ван И призвал стороны извлечь из этого кризиса уроки. Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что безопасность одной страны не может основываться на отсутствии безопасности у других.

Ранее в Китае назвали причину «катастрофического положения» Украины.

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