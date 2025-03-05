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В МИД КНР заявили о новых тенденциях в вопросе конфликта на Украине

МИД КНР: Китай видит новые тенденции в урегулировании украинского кризиса
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзян заявил, что Китай видит новые тенденции в процессе политического урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, китайская сторона обратила внимание на новые изменения в политическом урегулировании украинского кризиса. Комментируя встречу лидеров европейских стран по Украине в Лондоне, дипломат подчеркнул, что Китай всегда придерживался концепции «четырех условий», предложенной председателем КНР Си Цзиньпином, и выразил надежду на то, что стороны через диалог и консультации смогут найти устойчивые и долгосрочные решения, учитывающие взаимные интересы.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского в обсуждении принимали участие премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица.

Позднее стало известно, что по итогам встречи в Лондоне европейские лидеры признали неготовность помогать Украине без поддержки США и призвали Киев наладить отношения с Вашингтоном. В Евросоюзе заявили, что гарантии безопасности Украины должны быть разработаны совместно с Соединенными Штатами.

Ранее экс-командующий НАТО оценил перспективу прекращения конфликта на Украине.

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