Ван И: конфликта на Украине можно было избежать

Конфликта на территории Украины можно было избежать. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

«Кризис на Украине затянулся более чем на три года, оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса. <...> Безопасность является взаимной и равной, безопасность одной страны не может основываться на отсутствии безопасности у других», — сказал глава ведомства.

Ван И добавил, что в настоящее время необходимо применять на практике новую концепцию всеобъемлющей безопасности, которая основана на сотрудничестве. По словам министра, только таким образом можно добиться устойчивого мира.

5 марта официальный представитель МИД КНР Линь Цзян заявил, что Китай видит новые тенденции в процессе политического урегулирования украинского кризиса. Комментируя встречу лидеров европейских стран по Украине в Лондоне, дипломат подчеркнул, что Пекин всегда придерживался концепции «четырех условий», предложенной председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в Китае назвали причину «катастрофического положения» Украины.