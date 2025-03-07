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Владелец Zara, Bershka, Pull&Bear объяснил регистрацию товарных знаков в России

Владелец Zara зарегистрировал товарные знаки в РФ в рамках технической процедуры
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Испанская компания Inditex, владеющая магазинами одежды брендов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, объяснила, что зарегистрировала товарные знаки в России в рамках технической процедуры, пишет Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на сообщение корпорации.

Как отметили в компании, там периодически продлевают регистрацию портфеля товарных знаков в компетентных органах на разных рынках. Информацию, согласно которой бренды Zara, Bershka, Pull&Bear могут вернуться в Россию, в компании оставили без комментария.

4 марта Telegram-канал «Москвач» со ссылкой на сообщения топ-менеджеров нескольких крупнейших ТЦ в Москве написал, что магазины одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие бренды испанской компании Inditex фактически никуда не уезжали из России.

На следующий день портал Русбейс написал, что Inditex подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Среди товарных знаков были указаны Trafaluc (коллекция от Zara), Sicko19 (коллекция Pull&Bear, которая уже не выпускается в других странах), Uterqüe (в 2021 году Inditex объявил о закрытии всех физических магазинов бренда) и Often (коллекция дорогой мужской одежды).

Ранее стало известно, что популярный французский бренд не продлил договор аренды с ЦУМом.

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