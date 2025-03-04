Назван способ возврата брендов Zara, Bershka, Pull&Bear в Россию

Магазины одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие бренды испанской компании Inditex фактически никуда не уезжали из России, пишет Telegram-канал «Москвач» со ссылкой на сообщения топ-менеджеров нескольких крупнейших ТЦ в Москве.

По словам одного из собеседников канала, чтобы не терять помещения в российских торговых центрах, Inditex просто переименовал АО «ЗАРА СНГ», ООО «Бершка СНГ», ООО «Пулл энд Беар СНГ» в АО «Новая мода». Затем новое акционерное общество зарегистрировало бренды MAAG, ECRU и DUB.

Источник уточнил, что Inditex даже не расторгал договор, а просто изменил юридическое лицо.

На канале добавили, что с момента ухода брендов Zara, Bershka, Pull&Bear в 2022 году магазины, которые пришли им на смену под другими именами, не смогли сделать и половины выручки «оригинальных» компаний.

4 марта Telegram-канал «SHOT Проверка» со ссылкой на источники написал, что американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. Канал писал, что компания может открыть свои кофейни в России уже в ближайшее время.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.